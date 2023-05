La Mujer de Judas | Capítulo 81 | El infierno espera a Natalia.

Casimiro va a visitar a Altagracia para darle el dinero que le había robado a Berenice, y también para rogarle que lo regrese a trabajar en la cervecera, sin embargo, tanto Altagracia como Galilea le dan un no rotundo, a parte todas las integrantes de la familia Del Toro están más que preocupadas por el encarcelamiento de Natalia, y lo que no saben es que Emma está lista para seguir con su rencoroso plan, pues va a visitar a Cuca para hacer un trato con ella: Balmori se encargará de darle todo el apoyo económico que necesite dentro de la cárcel, pero Refugio tiene que hacer todo lo posible para que Natalia viva el peor de los infiernos dentro de la prisión. Y Galilea decide ir a visitar a Simón, cree que puede hacerlo ver sin rencor todo lo que sucedió con sus hermanos, pues ella cree que tanto él como Altagracia se merecen una segunda oportunidad, pero Simón no quiere escuchar razones sin juzgar. Salomón va a visitar a su esposa y ella le cuenta que apenas recordó que había alguien escondido en el confesionario, algo que podría ayudarla a salir de ahí. Y Altagracia le exige a Alirio que presente su renuncia inmediata a la cervecera, tanto él como Emma tendrán que abandonar ese lugar.