La Mujer de Judas | Capítulo 87 | Una mujer que no es de fiar.

Natalia está perdiendo las ganas de vivir, su ánimo está decaído desde que se enteró de la mentira en la que se vio envuelta gracias a Juaca y Altagracia, pero Simón va a visitarla para hablar con ella y explicarle que lo que sucedió con sus dos madres fue un acto de amor, algo que Natalia tal vez no logre entender, cegada por el rencor y la tristeza que todo eso le causó. Úrsula le dice a Salvatierra que él no estaría viviendo todos esos pesares si se hubiera quedado con Emma, algo que le extraña Salomón al no saber que ellas dos eran tan unidas, pero el advierte que la Balmori solo es fiel a sí misma y a sus intereses, por lo que debería alejarse de ella. Mientras tanto, Simón se vuelve a encontrar cara a cara con Bruno, quien le exige que deje de molestar a Altagracia, pero se encuentra con que ella le pide a Simón que se quede en la hacienda, por seguridad y para evitar que el dragón vuelva a atentar contra él, algo que Bruno no puede soportar, pero sus preocupaciones son otras cuando Santia le pida hablar con él y lo confronta rápido y sin rodeos, pues le pregunta si ya conoce al dragón desde antes y si sí, cuál es la relación que tiene con él. Y Berenice recibe una visita indeseable, pues Alirio y Emma se presentan en su casa para llevar a cabo su chantaje, pedirle las acciones de la empresa a cambio de que Emma declare ante Romero que ella vio a la mujer de judas asesinar a Maricruz.