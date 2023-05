La Mujer de Judas | Capítulo 97 | La noche negra.

Altagracia le explica a Bruno que no le gustan las presiones, que sí van a casarse pero todo debe suceder hasta que Natalia y Salomón estén casados por la iglesia, sin embargo, él ya no puede esperar más y le explica que tiene un plazo de 15 días para que ese compromiso se lleve a cabo; cuando terminan de discutir Bruno sale corriendo de la hacienda y se dirige a su despacho para quemar todos los papeles que lo vinculen con el padre de Altagracia, pues está listo para salirse con la suya. Por la noche, todo Xico comienza a oscurecerse y sus habitantes saben lo que se avecina: la mujer de judas va a volver a matar, y mientras la familia Del Toro no puede dormir, los demás deciden atrincherarse en sus respectivos hogares con la esperanza de no ser la nueva víctima de aquella que causa tanto terror. Pero lo que los demás no saben es que quien realmente corre riesgo es Úrsula, pues el comandante va a su casa para saber si está bien y no la encuentra, por lo que mandará a alguien para vigilar los túneles y tener cubiertas las salidas de la asesina, algo que tal vez sea demasiado tarde.