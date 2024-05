La Vida en el Espejo | Capítulo 30 | Tensión en la empresa

Eduardo le pide a Isabel que se olvide de Santiago, además quiere que vivan su amor intensamente y sin pensar en el pasado. Mauricio se sigue mintiendo a él mismo, su novia quiere nuevamente tener relaciones sexuales con él pero a él no le atraen las mujeres. Isabel se queda en casa de Eduardo, le pasión le ganó y pasaron la noche juntos. Los hijos de Santiago hablan con su padre, pues no están de acuerdo en que su madre no llegue a la casa. Isabel anuncia en la empresa que ella y Santiago se separarán y que eso hará que se salga de la empresa. Gabriela extraña mucho a Santiago, pero él está en otras cosas más relevantes en su vida.