El regreso de Jonás despierta un oscuro secreto y una presencia sedienta de venganza.
Damián lleva a su abuelo Jonás de regreso al pueblo, pero su llegada despierta un oscuro secreto del pasado y una presencia que busca venganza.
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El regreso de Jonás despierta un oscuro secreto y una presencia sedienta de venganza.
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Paula siempre está con una pelota roja que, según ella, pertenece a Julieta, una amiga invisible. "La niña de la pelota" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Karla escucha que la llaman por su nombre, pero no sabe si es real o producto de la presión por encajar. "La Llorona" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Marco, dominado por los celos, recurre al diablo, mientras un espíritu busca venganza en la CDMX. "La maldición de Solórzano" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Alexa se muda con su madre a una vieja casa, afectada por el abandono de su padre. "La ahorcada" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Fer cumple 18 años, pero su cumpleaños se vuelve aterrador con llamadas y una presencia del más allá. "Feliz cumpleaños" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Unas convictas enfrentan una presencia paranormal que se vuelve cada vez más aterradora. "Linaje maldito" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
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Paola cumple su sueño de actuar, pero una entidad aterradora comienza a perseguirla. "Volver a morir" capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta