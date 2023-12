Los Rey | Capítulo 117 | Un nuevo comienzo

Everardo le ofrece a Many darle el divorcio de una manera sencilla después de enterarse de que Elías está enamorado de ella, pero Many se niega y le reitera su amor una vez más y le pide que estén juntos y sobrelleven sus problemas. Pedro Luis y Lucía le organizan una fiesta de despedida a Lorenza y en pleno festejo llega Matías a pedirle que no se vaya para que se den una última oportunidad, pero al día siguiente Lorenza se va al aeropuerto. Paola es sometida a una cirugía de emergencia para poder salvar su hígado, sin embargo los médicos le comentan a la familia que la situación es crítica por la severa cirrosis.

