“Renta una casa con fantasmas incluidos”: El inquietante video que muestra actividad paranormal en una cocina

En un sorprendente video que circula en redes sociales, el miedo se ha hecho presente, pues en un video captado aparentemente por una cámara de seguridad instalada en una vivienda supuestamente en renta, se puede observar una serie de actos aparentemente inexplicables que para muchos son evidencia de genuina actividad paranormal, mientras que para otros solo se trata de coincidencias explicables.

Dentro del corto clip, se puede ver cómo el aparentemente ambiente calmado se transforma por completo en una escena inquietante en donde se movía mobiliario de la nada.

Video viral: Refrigerador y estufa se encienden solos

El video causó diversas reacciones, ya que se puede observar que la puerta de un refrigerador se abre y se cierra aparentemente sola en repetidas ocasiones. No obstante, ese no es el único momento que ha provocado inquietud entre los espectadores. En la grabación también se alcanzan a percibir sombras que parecen desplazarse por el espacio, lo que ha generado miedo y confusión; incluso uno de los momentos más impactantes ocurre cuando una estufa eléctrica se enciende por sí sola, sin que haya nadie cerca que accione los controles.

Estos hechos han sido suficientes para que muchos internautas bromeen con que la propiedad se renta “con fantasmas incluidos”.

¿Actividad paranormal o una explicación lógica?

Dentro de la conversación digital, como suele ocurrir, las opiniones divididas no se hicieron esperar, pues diversos usuarios escépticos señalan que puede ser “normal”. Por un lado, hay quienes creen que el video podría mostrar un caso real de actividad paranormal captada por una cámara de seguridad, mientras algunos otros consideran que todo podría tratarse de fenómenos completamente explicables, ya sea por corrientes de aire, fallas eléctricas o incluso manipulación digital del video.

Algunos otros también advierten sobre la posibilidad de que el material haya sido editado o preparado con fines de entretenimiento para generar interacción en redes sociales.

El debate continúa en redes sociales

Mientras el video continúa acumulando vistas en redes sociales, aumentan las especulaciones sobre lo que se puede observar, pues hasta ahora no hay ninguna confirmación oficial sobre lo que ocurre dentro de la vivienda, ni por parte de los arrendatarios o de los inquilinos.