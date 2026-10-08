INQUIETANTE: Astrofísico de Harvard asegura que los extraterrestres están por llegar a la Tierra

A medida que avanza el tiempo, cada vez es más “común” que leamos sobre seres de otros mundo, o como los hemos llamado, “aliens”, “extraterrestres”, “marcianos”, etc; y aunque haya personas que no crean en su existencia, recientemente, un profesor astrofísico de la Universidad de Harvard aseguró que podríamos tener contacto con ellos en cuestión de días.

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Avi Loeb señaló recientemente en su sitio web "Medium" que los aliens "estarían por llegar en 16 días a la Tierra", tomando esta afirmación luego de que sugiriera que el objeto nombrado como 3I/ATLAS fuera en realidad un cuerpo interestelar que pasó a nuestro sistema solar en 2025 a una velocidad tan rápida que el Sol no habría sido capaz de capturarlo, asegurando que este ha mostrado inconsistencias en su trayectoria.

¿Los aliens llegarán en 16 días?

Si bien, el astrofísico señala que el contacto podría ser en los siguientes días, tampoco ha descartado que este podría tomar un poco más de tiempo e incluso dio un plazo de 4 años para que se confirme la existencia de estos seres.

Esta primicia abre el debate sobre si en verdad ha habido vida que ha estad cerca de interactuar con la humanidad de manera sólida, suponiendo que hemos sido testigos de el uso de tecnología no humana y que debido a la lejanía la hemos considerado como rocas espaciales.

Aunque de momento no hay información científica que le respalde, este tipo de especulaciones han abierto un debate sobre si los avistamientos se han estudiado con el merecido criterio que se merecen o si en verdad hay cosas que se le ha ocultado a la humanidad.

¿Quién es Avi Loeb?

Avi Loeb es un físico teórico quien ha sido presidente del Departamento de Astronomía de la prestigiosa Universidad de Harvard de 2011 a 2020 y hoy en día es profesor catedrático de Frank B. Baird Jr. en la misma universidad, siendo una de las cátedras más llamativas de aquella insitusión.

En los últimos 18 años se ha dedicado a la difusión de de contenido que se relaciona con seres de otro planeta e incluso ha liderado excursiones al océano en búsqueda de restos de meteoritos.