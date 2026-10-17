“Tenía dedos”; exmilitar de Estados Unidos CONFIRMA la existencia de reptilianos

A través de su más reciente aparición en el podcast “Liberty Risk”, el exmilitar Nick Betts reveló que soldados norteamericanos habrían matado a seres reptilianos en una misión secreta cerca del Área 51. De acuerdo con el ex funcionario, al menos un soldado estadounidense habría perdido la vida en combate.

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Así fue la misión del ejército estadounidense en el Área 51 que involucró reptilianos

A lo largo del episodio, Nick Betts relata cómo un miembro del ejército de una unidad de operaciones especiales de los Estados Unidos, cuya identidad prefirió no revelar, le confesó que había recibido “armas de energía” junto a otros compañeros, con el objetivo de cazar tres criaturas que invadieron una instalación secreta.

La versión del exintegrante del ejército afirma que uno de los soldados recibió un disparo en el pecho, el cual terminó con su vida al instante. Los hechos habrían sucedido cerca de la base en Nevada. De acuerdo con su testimonio, la escena ocurrió en un túnel subterráneo de la zona. "Dijeron que le dispararon a esta criatura que era bípeda, de aspecto ligeramente reptiliano, pero tenía dedos y estaba usando este sistema de armas"; reveló Nick Betts.

Le prohibieron hablar al respecto

El ex-francotirador confesó que su fuente y otro miembro del Comando Conjunto de Operaciones Especiales lo amenazaron con no hablar sobre el incidente. Según relata, Nick platicó sobre lo sucedido con el integrante de comando durante una noche de copas, mientras ambos trabajaban en un documental acerca de la guerra en Ucrania.

“Se lo habría atribuido al vino si no fuera porque me estamparon contra la pared a las 6 de la mañana”; explica el exfrancotirador. “Yo le dije: 'Oye, fulano me contó que sabes un par de cosas sobre extraterrestres'. Y de repente, se detiene, me gira, me agarra del cuello y me estampa contra la pared", recordó Betts. Nick mencionó que su papel en dicho documental fue misteriosamente cancelado después de preguntar al respecto.

Cabe mencionar que, tanto el Ejército estadounidense como la Casa Blanca, han reiterado en múltiples ocasiones que no existen pruebas oficiales que confirmen la existencia de seres como los reptilianos. Tampoco hay evidencia que respalde la veracidad de este supuesto enfrentamiento.