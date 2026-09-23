El Pentágono desclasifica nuevos VIDEOS DE OVNIS y revela misteriosos objetos que siguen sin explicación

En los últimos días se han revelado nuevos vídeos, fotografías, documentos y testimonios que durante años habían permanecido bajo reserva del Gobierno de Estados Unidos. El pasado 18 de septiembre se publicó la sexta tanda de archivos relacionados con los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP por sus siglas en inglés) o mejor conocidos como OVNIS.

Tras darse a conocer esta nueva entrega que forma parte del programa PURSUE, se reveló que los materiales que salieron a la luz se encuentran desde incidentes registrados durante la Guerra Fría hasta observaciones realizadas por personal militar y autoridades durante los años más recientes.

Aunque las imágenes han generado nuevamente preguntas sobre qué son esos objetos los documentos oficiales no presentan evidencia que confirme que alguno de los fenómenos tenga un origen extraterrestre. De hecho, la propia Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) explica que los casos incluidos como no resueltos son aquellos en los que el Gobierno todavía no puede determinar de manera definitiva la naturaleza de lo observado por la falta de información.

¿Cuáles fueron los objetos detectados por los militares?

De acuerdo con la sexta entrega, los materiales que se registraron y sobresalió es un reporte de 2025 procedente del Comando Central de Estados Unidos. De acuerdo con los documentos varios militares observaron al menos seis objetos pequeños y esfericos agrupados en el cielo y los cuales los describieron como agiles y capaces de cambiar de dirección con frecuencia incluso se señal´que podrían alcanzar una velocidad de aproximadamente de 480 millas por hora.

Asimismo, el archivo contiene imágenes obtenidas en 2023 sobre el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental, además de un caso registrado en Colorado ese mismo año, en este último episodio agentes policiales grabaron con un celular un fenomo que se describió como silencioso y con luces rojas, azules y verdes que cambiaban de intensidad como avanzaba.

Finalmente, uno de los expedientes que llaman más la atención es un documento que recupera un avistamiento ocurrido en 1952 cerca de Tremonton, Utah, cuando fueron filmados varios objetos brillantes en el cielo. El material había sido revisado décadas atrás dentro de las investigaciones de la Fuerza Aérea estadounidense sobre OVNIS y continúa formando parte de los archivos históricos que ahora pueden ser consultados públicamente.

Imágenes de OVNIs de 1952 por el Pentágono 🇺🇸🛸👽 pic.twitter.com/Kz5wJn3GNJ — El Alienista Doc (@elalienistadoc) September 18, 2026

¿Qué significa que estos archivos se clasifiquen como “sin explicación”?

La palabra “no identificado” es fundamental para entender estos documentos. Un UAP es, en términos generales, un fenómeno observado que no ha podido ser identificado de manera concluyente con la información disponible. Eso no equivale a decir que se trate de una nave extraterrestre.

Los propios registros de AARO advierten que los casos publicados corresponden a fenómenos que permanecen sin una determinación definitiva y que pueden existir diferentes razones para ello, incluida la ausencia de datos suficientes. La oficina también señala que continúa trabajando por separado en los casos que sí pueden ser resueltos.

La nueva publicación, por lo tanto, no representa una confirmación de vida extraterrestre, pero sí permite conocer más detalles sobre fenómenos que fueron reportados por militares, policías y otras personas.