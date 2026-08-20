Misteriosas luces rojas sorprenden en el cielo de San Luis Potosí y encienden las alertas dentro del fenómeno OVNI

Recientemente, el fenómeno ovni vivió un increíble momento después de que comenzaran a viralizarse un corto video, aparentemente captado desde un tren, en donde se pueden ver diversas luces rojas recorriendo el cielo de San Luis Potosí, generando diversas reacciones debido a la manera antinatural en que aparecen y se mueven sobre el cielo nocturno.

Ahora lee: Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal llegan a un bar de Guadalajara marcado por la Ouija

¿Qué se sabe sobre las misteriosas luces rojas sobre el cielo de San Luis Potosí?

Recientemente, una serie de imágenes han comenzado a circular principalmente entre los creyentes del fenómeno extraterrestre, pues dentro del coroto video se puede ver un grupo de luces de color intenso aparecer y desaparecer entre el cielo nocturno de la ciudad potocina.

No obstante, lo que ha llamado la atención es el movimiento antinatural registrado, pues las luces de gran tamaño parecen amontonarse por momentos mientras aparecen y desaparecen. Hasta el momento no se ha dado una explicación oficial sobre lo ocurrido en el cielo mexicano, ni por parte de quienes grabaron y compartieron el llamativo momento.

Es importante tomar en cuenta que, a pesar de lo sensible de las imágenes, dentro de la conversación digital, los más escépticos señalan la posibilidad de que el video sea solo contenido generado con inteligencia artificial o, en su defecto, algún tipo de movilización aérea militar no reportada.

¿Por qué las luces en el cielo se han vuelto un fuerte indicativo del fenómeno OVNI?

Dentro del fenómeno OVNI, ahora también conocido como FAP o Fenómeno Anómalo No Identificado, las luces en el cielo suelen ser un fuerte indicativo de actividad no humana dentro de la Tierra. Fenómeno que se ha vuelto cada vez más reconocido y estudiado debido a la proliferación de tecnologías aeroespaciales comerciales y la viralidad que ofrecen las redes sociales.

Para los fans del fenómeno, este tipo de avistamientos suele ser la evidencia gráfica que advierte sobre posible actividad no humana, lo que reactiva el interés de los fans del fenómeno extraterrestre.