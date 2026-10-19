¿Kim Jong Un murió? Esto se sabe sobre la teoría que circula en redes sociales

¿Kim Jong Un murió? El nombre del mandatario enciende las alarmas en redes sociales tras el esparcimiento de rumores en torno a su supuesta muerte. De acuerdo con diversas publicaciones que circulan en internet, el líder de Corea del Norte habría perdido la vida. No obstante, todo se trata de información falsa e imágenes sacadas de contexto. Hasta el 19 de octubre de 2026, no existe ningún comunicado oficial ni información verificable sobre tal suceso, por lo que todo se trata de fake news, derivadas de una imagen cuestionable.

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¿Kim Jong Un murió? Así surgió la teoría de circula en redes sociales

Las teorías sobre la supuesta muerte de Kim Jong Un no son nuevas. A lo largo de los años, han surgido diversos rumores sobre su estado de salud. Entre los más fuertes, se encuentra la versión de una presunta hemorragia cerebral grave que lo habría hecho entrar en coma. Si bien esta teoría lleva años circulando en línea, no fue hasta ahora que el rumor de su supuesto deceso cobró más fuerza, luego de que se viralizara una imagen del mandatario en blanco y negro con la leyenda (1984 - 2026); acompañada de un texto en chino.

La mayoría de los internautas se fueron por el simple posteo, sin leer la descripción a detalle. En esta, la persona a cargo de la publicación le desea un “feliz cumpleaños atrasado” al líder de Corea del Sur: “Estamos aquí para anunciar que el líder Supremo Kim Jong Un recientemente pasó de los 41 a los 42 años. ¡Feliz cumpleaños atrasado!”, se lee en la descripción de la imagen que ha encendido las alarmas.

Cabe mencionar que esta cuenta se caracteriza por subir este tipo de contenido alarmista, en el que postea una imagen en blanco y negro de alguna personalidad reconocida, acompañada de una leyenda de “cumpleaños”. Entre las celebridades que han sido “víctimas” de este tipo de publicaciones se encuentran nombres como Jimmy Fallon, Travis Kelce, Josh Hutcherson, Jude Bellingham, Cardi B, Keanu Reeves y Tom Hanks, por mencionar algunos.

¿Quién es Kim Jong Un?

Kim Jong Un es el líder supremo de Corea del Norte. Su gobierno autoritario es ampliamente conocido por mantener un fuerte control sobre la información que se difunde dentro del país. Kim llegó al poder en diciembre de 2011, tras la muerte de su padre, Kim Jong II, cuya familia ha gobernado por generaciones.