VIDEO: ¿Fantasma durante el terremoto de Colombia? Cámara de seguridad capta extraña figura

El mundo de lo paranormal está conmocionado, pues se ha revelado un video grabado por una cámara de seguridad en Colombia durante el terremoto de hace unos días. En el video, una mujer y su abuela salen de una habitación después de sentir los primeros movimientos, y apenas unos segundos después, la puerta de un armario comienza a abrirse lentamente. Podría pensarse que esta se abre por la fuerza sísmica, pero dentro parece distinguirse una figura escalofriante, aunque la grabación no permite confirmar qué es realmente.

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¿Qué aparece en el video del supuesto fantasma?

La grabación parece ser una escena como muchas del terremoto de Colombia que han circulado en los últimos días. Una mujer mayor está recluida en una habitación. Su nieta entra rápidamente a despertarla y levantarla para salir de la casa luego de sentir que comenzaba a temblar.

Salva a su abuelita al momento del sismo de 7.4 en Colombia. Revisando el video después se percataron que algo se asomó desde el armario.

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Necesito ver caricaturas.

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Cuando la habitación se queda vacía, ocurre el momento que llamó la atención del internet: La puerta del armario se mueve y en la ranura, sumergido en la oscuridad, aparece lo que podría ser un rostro. Debido a la calidad de las imágenes, es difícil distinguirlo claramente, pero los espectadores aseguran que se distingue una forma humanoide.

Teorías respecto al video del fantasma en el terremoto de Colombia

Aunque muchos aseguran que podría tratarse de un fantasma, un demonio o hasta un ser de otro mundo, otros creen que con el movimiento sísmico la puerta se abrió sola y que lo que parece un rostro no es más que alguna prenda que produce una pareidolia.

¿Qué es una pareidolia?

La pareidolia es un fenómeno psicológico que ocurre en el cerebro humano que nos hace percibir en una forma un rostro o un patrón familiar relacionado con caras, personas o animales. Es eso que nos hace ver caritas o figuras en la madera, en la defensa de un carro o en una nube.

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