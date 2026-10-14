Presunta figura de Baphomet genera intriga en CDMX; ¿Quién es y cuál es su significado?

Recientemente se ha hecho viral en redes una foto en donde se ha dejado ver una gran estatua de una figura conocida como Baphomet, ubicada presuntamente dentro de un hogar al sur de la Ciudad de México, lo que ha llamado la atención de propios y extraños.

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Uno de los detalles más llamativos es el gran tamaño de la estatua de la foto, pues rebasa el tamaño del muro, siendo que Baphomet es una de las figuras más representativas del esoterismo y quien en distintas interpretaciones se rige sobre distintas funciones.

Estatua de Baphomet en CDMX

De acuerdo con la foto, esta estatua gigante se encuentra en la fachada de un hogar en la colonia Jardines del Pedregal la Alcaldía Álvaro Obregón de la siempre peculiar Ciudad de México, aunque ya se ha confirmado que esta imagen ha sido generada con inteligencia artificial.

Aunque sea una imagen alterada, generó un gran debate en redes pues aunque hay quienes respetan todo tipo de creencias por más distintas que sean, hubo un gran número de personas alarmadas pues Baphomet está directamente asociado al ocultismo occidental.

¿Quién es Baphomet?

De acuerdo con la información recabada a lo largo de los siglos, la primera aparición de Baphomet fue en 1307 durante los juicios interrogatorios a la orden de Los Caballeros Templarios, quienes eran acusados de herejía por aforar a esta figura.

Baphomet se ha representado como un ser andrógino con cabeza y piernas de cabra, torso humano, alas y una antorcha en la frente quien para los esotéricos, representa la síntesis y el equilibrio del bien, el malo; el cielo, la tierra, lo femenino y lo masculino. Esta figura lleva un pentagrama en la frente con la punta hacia arriba, lo que en la tradición ocultista simboliza el dominio del espíritu sobre la materia.

Lejos de ser una representación sobre una deidad o incluso Satanás, ha sido acuñada como la imagen que simboliza un equilibrio entre distintos elementos.

