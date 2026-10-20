¿Kim Jong-Un murió realmente hace 10 años? Viralizan antigua noticia después de los fuertes rumores de la muerte del dictador norcoreano

La supuesta muerte de Kim Jong-un volvió a generar dudas en redes sociales luego de que comenzara a viralizarse una antigua noticia que aseguraba que el líder de Corea del Norte había fallecido tras someterse a una cirugía cardiaca. Sin embargo, dicha publicación es de años anteriores especificamente de supuestos sucesos que ocurrieron el pasado 25 de abril de 2020.

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Tras esa noticia que ocurrió hace poco más de 6 años vuelve a llenar los titulares internacionales ya que se aseguraba que el mandatario habría sufrido una emergencia médica. Como lo mencionamos anteriormente, todo surgió de una información rezagada y hasta el momento no existe una confirmación sobre su fallecimiento este año.

¿De dónde salió la noticia de que Kim Jong-un había muerto?

El 25 de abril de 2020, el portal estadounidense TMZ publicó una nota titulada N. Korea Dictator Kim Jong-un Reportedly Dead After Botched Heart Surgery, en la que recogía versiones de medios asiáticos y publicaciones en redes sociales que aseguraban que el dirigente había muerto luego de estar en estado crítico a causas de una intervención quirúrgica. En ese texto que aseguraba su posible muerte el medio destacó que en ese momento no existía una confirmación oficial por lo que podría tratarse de un rumor.

Ante esta noticia varios portales y medios amplificaron la versión de su muerte debido a que durante un tiempo el mandatario se abstuvo de aparecer públicamente y por no acudir a la ceremonia del 15 de abril que conmemora el nacimiento de su abuelo, Kim Il-sung.

Con varios días de incertidumbre, al fin el pasado 1 de mayo de 2020 medios estatales norcoreanos difundieron imágenes de Kim Jong-un durante la inauguración de una fábrica de fertilizantes. Su reaparición desacreditó las versiones que lo daban por muerto.

¿Cuántas veces han especulado con la muerte de Kim Jong-un?

No existe algún conteo oficial que deje saber las veces ha transcurrido esta noticia alrededor de Kim Jong-un. Sin embargo, hay cuatro fechas que han destacado por la magnitud del rumor.

El primer episodio que generó una ola de reacciones y sorpresa sobre la supuesta muerte de del líder norcoreano ocurrió en 2014 luego de que dejara de aparecer públicamente durante varias semanas y faltara a un evento del Partido de los Trabajadores en esta ocasión se alimentaron especulaciones sobre su salud. En Abril de 2020 surgió otro rumor sobre su muerte ya que no acudió a una ceremonia oficial, pero días después Kim reapareció en público.

Otra de las noticias fake que circularon fue hace 6 años, en 2020 se señaló que se encontraba en estado vegetativo o en coma que lo orillaron a su muerte tras someterse a una operación.

Finalmente este octubre de 2026 surgieron nuevas versiones de su muerte luego de que renaciera una noticia pasada donde se indicaba que había atravesado por una emergencia cerebral y un posible traslado a China.