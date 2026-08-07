La colonia de CDMX donde más se aparecen fantasmas y causa más miedo, según la IA

La Ciudad de México esconde calles, edificios y casas que durante años han alimentado historias de fantasmas y apariciones. Aunque muchas de estas narraciones forman parte de las leyendas urbanas, algunas zonas han ganado fama por la cantidad de relatos relacionados con fenómenos paranormales. Entre ellas destaca la colonia Roma, uno de los lugares de la CDMX que más historias de terror reúne.

Su arquitectura antigua, sus casonas y el paso de distintas generaciones han creado el escenario perfecto para estas historias, al menos así lo advierte la Inteligencia Artificial (IA) deconsultada por ChatGPT.



¿Por qué dicen que la colonia Roma está embrujada y se aparecen fantasmas?

De acuerdo con medios como Time Out México, Chilango y RÉCORD, la colonia Roma concentra varios de los lugares embrujados más conocidos de la capital, entre ellos la famosa Casa de las Brujas.

La colonia Roma cuenta con construcciones de principios del siglo XX que destacan por sus estilos arquitectónicos y su apariencia antigua. Uno de los ejemplos más conocidos es el edificio Río de Janeiro, mejor conocido como la Casa de las Brujas, construido en 1908 por encargo de Porfirio Díaz.

La peculiar fachada del inmueble ayudó a crear su fama. La torre central tiene un techo puntiagudo que muchos relacionan con el sombrero de una bruja, mientras que algunos elementos de la construcción parecen formar un rostro. Con el paso del tiempo, esta apariencia dio pie a numerosas historias sobre el edificio.

A esta imagen se sumaron las historias sobre Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, una famosa curandera y chamana que vivió en el inmueble. Las leyendas cuentan que realizaba rituales y prácticas espirituales, por lo que algunos vecinos comenzaron a relacionar la construcción con fenómenos paranormales.

RÉCORD también señala que algunos vecinos han contado historias sobre lamentos, luces extrañas y presencias misteriosas dentro de algunos inmuebles de la colonia Roma. Sin embargo, estos relatos pertenecen al terreno de las leyendas y no existen pruebas científicas que confirmen la existencia de fantasmas.

Leyendas de la colonia Roma sobre fantasmas y apariciones

Una de las historias más famosas es la de la Casa de las Brujas y el supuesto espíritu de Pachita. Según la leyenda, la presencia de la curandera todavía podría sentirse en los pasillos del edificio. Chilango ha recopilado diferentes versiones de esta historia y señala que el inmueble se convirtió con los años en uno de los sitios más populares para las narraciones de fantasmas en la colonia Roma.

Otra historia conocida es la de la Casa Negra o Casa Mondragón, una antigua mansión de la colonia Roma que durante años quedó rodeada de relatos sobre sucesos paranormales. Chilango la describe como uno de los escenarios de leyendas urbanas y supuestas apariciones más inquietantes de la zona.

¿Niño fantasma o demonio?

También aparece la llamada Casa de la Ogresa, relacionada con Felícitas Sánchez Aguillón, una mujer conocida por el sobrenombre de la "Ogresa de la Roma". RÉCORD incluye este inmueble entre las casas embrujadas de la colonia y recoge la leyenda de supuestos llantos de bebés durante la noche.

La colonia Roma también está relacionada con la Casona de Fidel, otra historia de terror que habla de rituales y presuntas apariciones. Estos relatos, junto con los de la Casa de las Brujas y la Casa Negra, han contribuido a que la zona sea considerada una de las más misteriosas de la CDMX.

Así, entre edificios antiguos, historias de curanderas y leyendas que han pasado de generación en generación, la colonia Roma se mantiene como uno de los lugares de la CDMX que más despiertan curiosidad entre los amantes del terror. Las apariciones forman parte de sus relatos populares, pero la verdadera historia de sus edificios también ayuda a explicar por qué el misterio continúa alrededor de sus calles.