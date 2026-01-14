Fue uno de los mejores locutores de TERROR, pero una llamada le cambió su vida y terminó muerto

En esta ocasión te hablaremos de la historia de uno de los mejores locutores de terror, pero una llamada le cambió la vida y terminó muerto; hablamos de Juan Ramón Sáenz . Este personaje fue el creador del programa llamado La Mano Peluda; en este espacio radiofónico se escuchaban historias, relatos o vivencias de los radioescuchas que llamaban.

¿Cuándo se fundó La Mano Peluda?

Antes de adoptar el mítico nombre de La Mano Peluda , el show de radio se llamaba La Mano Pachona, una emisión que fue inaugurada en los años noventa y que quizás fue el primer formato de Radio-Terror en México. En aquel entonces fue conducido por Víctor Manuel Barrios y su esquema era: Recibir las llamadas de los radioescuchas que contaban sus experiencias paranormales o misteriosas; fomentaban la participación ciudadana y además también mantenían un ambiente con humor, eso sí muy cercanos con la realidad diaria.

Pero fue en 1995 cuando el productor artístico Mario Córdova le vio potencial a este formato y decidió llevarlo a un público nacional, y con un nombre muy sugerente. “La Mano Peluda”; la cual se transmitía para la señal de 104.1 FM. Este programa se estrenó el 13 de agosto de 1995.

El éxito fue inmediato, y desde las primeras semanas los teléfonos no pararon de sonar con historias que iban desde el miedo infantil, hasta un terror de adulto, leyendas contadas por personas que se comunicaban, tecnología moderna y hasta viejas historias.

¿Juan Ramón Sáenz fue el único locutor de La Mano Peluda?

No, Juan Ramón Sáenz no fue el único locutor de La Mano Peluda , la voz inicial de este programa fue Rubén García Castillo, y tuvo participación de entre 1995 a 1999. Durante su legado, el proyecto tenía un tono más serio, pero siempre empático con el público.

Sáenz llegó en 1999 y se mantuvo hasta el 2019, pero además de ser la voz principal de este programa, también fue productor y luego co-conductor, cuando Rubén García quiso salir de todo este tema de lo paranormal.

La llamada que le cambió la vida a Juan Ramón Sáenz

Uno de los casos más sonados fue el de Josué; y este se dio durante el año del 2002; cuando el hombre llamó a La Mano Peluda para contar que había hecho un pacto con el Diablo, este con el objetivo de buscar riqueza; durante su charla en vivo, el sujeto contó que ya había hecho algunos rituales muy oscuros, y la exigencia del demonio era sacrificar a uno de sus familiares, y el pariente elegido fue su abuelita; por lo que, el tormento lo siguió atormentando.

Josué le pido ayuda al locutor en vivo, y el terror de su voz acompañados de sucesos extraños que algunos relacionaron con temas técnicos, hicieron que este caso fuera uno de los más recordados. En el 2011 este caso tomó enfoque de nuevo cuando en una entrevista televisiva, se dio la muerte de Juan Ramón Saénz; y muchos de sus seguidores lo relacionaron con una posible maldición.

¿Cómo murió Juan Ramón Sáenz?

De acuerdo con los informes médicos, el locutor habría muerto debido a un paro respiratorio debido a una bacteria gastrointestinal; sin embargo, en las recientes declaraciones de Josué, el hombre que lo llamó y que es uno de los casos más recordados de La Mano Peluda, asegurá que, el locutor estaba embrujado.

