El misterio del desierto de Chilca: el lugar de Perú donde miles aseguran haber visto OVNIS

Las preguntas de lo paranormal y extraño cada día cobran relevancia ya que aún nos enfrentamos a cuestionamos si existe vida fuera del planeta tierra y ante estas dudas a poco más de una hora de Lima se encuentra el desierto de Chilca uno de los destinos más famosos supuestamente por ser una zona donde se pueden presencias fenómenos inexplicables.

De acuerdo con testigos en este lugar de Sudamérica se han capturado extrañas luces en el cielo y presuntos encuentros con objetos voladores no identificados, aunque el lugar ha ganado reconocimiento por lo extraño, hasta ahora no existe evidencia científica que confirme un origen extraterrestre.

El desierto de Chilca, en la provincia peruana de Cañete es considerado por muchos aficionados a la ufología como uno de los puntos con mayor cantidad de reportes de supuestos avistamientos de OVNIS en América Latina.

¿Por qué Chilca se ha convertido en un lugar de avistamientos de OVNIS?

DE acuerdo con fanáticos, lugareños y visitantes entre los paisajes desérticos de Chilca, sus playas y lagunas se han observado misteriosas luces que aparentemente se hacen presentes en la noche por lo que la fama del lugar ha crecido gracias a los relatos de los habitantes incluso se habla de que en la zona se han creado vigilias nocturnas para observar el cielo convirtiendo a Chilca un destino rodeado de misterio y leyendas.

¿Cuáles han sido los avistamientos más importantes en el desierto de Chilca?

Uno de los casos más sonados sobre avistamientos en el famoso desierto de Chilca ocurrió en la década de los 70’s cuando integrantes del grupo de condado liderado por el investigador periuano Sixto Paz revelaron que habían observado luces y objetos luminosos realizando movimientos inusuales en el cielo de Chilca.

Según Paz, Chilca se encuentra en una zona geográfica donde se registra una falla geológica, la cual podría generar una energía especial que facilitaría la llegada de estos fenómenos.

Otro caso que llamó la atención ocurrió en 2020 cuando un video grabado durante una vigilia mostró una intensa luz sobre la playa Yaya. Sin embargo, una investigación señaló que el fenómeno correspondía a una persona ubicada en el barranco utilizando una potente linterna.

A pesar de que se han dado repuestos sobre las extrañas luces, Chilca continúa siendo un sitio emblemático para quienes creen en la posibilidad de vida extraterrestre e incluso en el lugar se ofrecen experiencias extranormales. Actualmente, las historias sobre luces en el cielo, supuestas bases submarinas y fenómenos inexplicables siguen formando parte del atractivo turístico de esta región peruana.