¡De miedo! Impactante VIDEO muestra a supuesto murciélago gigante y abre el debate en redes

En las últimas horas, un impactante video que circula en redes sociales ha generado gran asombro y miedo, además de una intensa polémica entre usuarios, pues en las imágenes se observa lo que aparenta ser un murciélago de al menos 4 metros de altura, encerrado dentro de una jaula de vidrio. En las imágenes se puede ver a la criatura con rasgos similares a los de un murciélago común: a las membranosas, cuerpo oscuro, rostro alargado y postura característica.

Desde su publicación, el clip se ha viralizado rápidamente, acumulando miles de reacciones y comentarios. Mientras que algunos usuarios aseguran que podría tratarse de una especie desconocida, algunos otros sostienen que el video fue realizado con ayuda de la inteligencia artificial.

¿Es real el murciélago gigante del video o una creación digital?

La principal duda que rodea al video es su autenticidad. Algunos especialistas e internautas con conocimiento digital han señalado que actualmente la IA es capaz de generar grandes contenidos, lo que hace más difícil distinguir entre lo real y lo falso. No obstante, hasta el momento no existe ningún respaldo científico ni registro oficial que confirme la existencia de un espécimen de tales dimensiones.

Por lo que la ausencia de datos sobre el lugar y la fecha del video grabado aumentan las especulaciones sobre que el supuesto hallazgo no es más que un montaje generado para impactar en la audiencia.

Los murciélagos más grandes que existen en la vida real

A pesar de que el murciélago del video pareciera tener dimensiones exageradas , en la realidad sí existen especímenes de gran tamaño, pues los zorros voladores pertenecen al grupo de megaquirópteros. Entre los más destacados de esta especie existen el zorro volador de corona dorada (Acerodon jubatus) y el zorro volador filipino (Pteropus giganteus), cuyas envergaduras pueden alcanzar entre 1.5 y 1.7 metros.

Esta especie habita principalmente en el sudeste asiático y Filipinas; su especie es frugívora e inofensiva para los humanos, además cumple un papel fundamental en la dispersión de semillas y el equilibrio de los ecosistemas.

El caso de este supuesto murciélago gigante vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la desinformación y el poder de la inteligencia artificial, así como la necesidad de verificar el contenido y confirmar la información.