El iceberg “prohibido” de TV Azteca: Historias de terror, espantos y rumores de miedo

A lo largo de los años, TV Azteca no solo ha construido un legado dentro del entretenimiento, la comunicación y la información dentro de los hogares mexicanos, sino que también ha sido protagonista de múltiples leyendas urbanas que circulan entre talentos, trabajadores y espectadores.

Existen historias que no aparecen dentro de las transmisiones y que forman parte del colectivo de leyendas que circulan y forman parte de un auténtico iceberg de relatos inquietantes.

Nivel 1: Lo que todos han escuchado

Es bien sabido entre la comunidad que en algunos de los foros y estudios “se siente diferente” por las noches e incluso talentos y colaboradores han mencionado que los “han espantado”, siendo uno de los más comentados los sustos durante La Academia Kids.

Nivel 2: Conductores que lo han dicho al aire

Uno de los casos más recordados por los fans ocurrió cuando Adal Ramones aseguró que en La Granja VIP “espantaban”. El conductor mencionó ya con un tono más tranquilo que durante una de las transmisiones se vivieron momentos extraños.

Nivel 3: Programas que reforzaron el mito

Dentro de la transmisión habitual, en producciones como Extranormal y Lo que La Gente Cuenta, lograron que el público asociara directamente a la televisora con lo paranormal. A pesar de que se trata de formatos de entretenimiento, hay quienes aseguran que esto atrae los momentos de suspenso, alimentando la idea de que no todo era ficción.

Nivel 4: Rumores en Exatlón México

En realities como Exatlón México, algunos seguidores han señalado momentos donde los atletas hablan de sensaciones extrañas; los fanáticos han recordado cuando Doris fue víctima de un encuentro paranormal donde sintió un roce en el brazo, el cual en sus palabras pudo repeler con ayuda de algunas groserías que alejan las malas energías de La Villa 360.

Nivel 5: Historias que nadie confirma

En comentarios se ha escuchado hablar sobre pasillos cerrados, camerinos que nadie usa y zonas que se encuentran “en abandono”, las cuales, aunque se mantienen como simples rumores, ayudan a crear una atmósfera de constante suspenso.

Nivel 6: El iceberg profundo

Algunos internautas han mencionado que un aspecto sombrío que tampoco ha sido aclarado es todo lo relacionado con la lost media y de aquel contenido que nunca salió al aire, fenómeno que puede abarcar videos, audios, entrevistas y todo tipo de material audiovisual.

Nivel 7: La leyenda que sigue creciendo

A pesar de que hasta ahora no hay pruebas de aquellas historias que se cuentan sobre lo paranormal en TV Azteca, la comunidad no ha dejado pasar la oportunidad de crear una atmósfera rodeada de misterio e incertidumbre.