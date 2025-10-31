Momento ATERRADOR! Captan a figura sin cabeza caminando en la madrugada (VIDEO)

La tensión y el miedo se han apoderado de las redes, pues un inquietante video ha comenzado a circular en redes sociales, dejando a miles de usuarios cuestionando lo que se puede observar en el material compartido. Según la descripción del clip, la grabación fue obtenida por una cámara de seguridad ubicada en la parte trasera de una vivienda, donde la calma de la grabación se rompe cuando de entre las sombras una figura traslúcida comienza aparece caminando por la vereda con una extraña forma, en la que se puede observar que no tiene cabeza.

Advirtiendo a más de uno de un suceso paranormal, mientras que otros consideran que puede ser un error de cámara o una broma más dentro de las celebraciones de Halloween.

¿Qué pasa con el ser que se materializa entre la oscuridad?

De acuerdo con lo que se puede observar dentro del corto video, se vislumbra un ser casi indescriptible, como si se tratara de un reflejo o un error de la cámara. No obstante, conforme pasa el tiempo, la figura comenzó a adquirir una forma más definida y estructurada, similar a la niebla condensada, que pareciera caminar, sorprendiendo a más de uno al percatarse que lo que debería ser su cabeza no logra obtener forma.

En el video se observa que la figura avanza con movimientos lentos, los cuales parecieran calculados, hasta de repente desaparece de nuevo entre las sombras.

Capturan en VIDEO figura sin cabeza caminando por la madrugada

¿En dónde apareció la misteriosa figura sin cabeza?

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha podido identificar el lugar donde ocurrió la grabación, pues ni los dueños del video ni la comunidad digital han sabido esclarecer el misterio, pues mientras algunos opinan que solo es de una broma más relacionada con las celebraciones de Halloween algunos otros apuestan a que se trata de un error de la cámara, mientras que los más escépticos advierten que puede tratarse de un error del dispositivo de grabación.