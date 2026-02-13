¡IMPACTANTE VIDEO!: Misteriosa luz cae hacia el Popocatépetl y desata especulaciones de OVNI sobre “Don Goyo”

Recientemente, una misteriosa luz fue captada descendiendo a gran velocidad hacia el volcán Popocatépetl, mejor conocido como Don Goyo, durante la madrugada del 12 de febrero. Para los internautas, dentro de estas imágenes de apenas unos segundos, es claramente visible cómo un objeto luminoso irrumpe desde la parte superior del encuadre y se adentra en el volcán junto a un gran destello antes de desaparecer de la toma.

¿Objeto volador no identificado o fenómeno inexplicable?

Hasta el momento no se ha conocido intento oficial por explicar el misterioso fenómeno,misterioso fenómeno,misterioso fenómeno, pues mientras algunos usuarios en redes aseguran que se trata de un OVNI, algunos otros señalan que seguramente se trata de un meteorito, basura espacial o algún objeto incandescente ingresando a la atmósfera.

🤔 ¿Qué fue eso? 😱#Volcán #Popocatépetl y una luz en descenso y con un ligero destello en la madrugada de hoy. 🌋



Vista #EnVivo desde #Tianguismanalco, #Puebla



¿Ustedes qué opinan?

🛰️🛸🦟👾💥☄️👻

— Webcams de México (@webcamsdemexico) February 12, 2026

El fenómeno OVNI alrededor del Popocatépetl

A lo largo de la historia, el debate sobre luces inusuales sobre el volcán Popocatépetl no es nuevo, pues en ocasiones anteriores, cámaras de monitoreo han registrado múltiples fenómenos luminosos sobre el volcán, aspecto que ha desatado teorías sobre actividad extraterrestre en la zona.

¿Qué dicen los especialistas?

Cabe mencionar que, alrededor del tema, diversos especialistas advierten que muchos eventos de luces brillantes en el cielo cerca de volcanes u otras zonas témporas pueden corresponder a fenómenos astronómicos naturales como meteoritos o la reentrada de objetos espaciales que se queman al ingresar a la atmósfera terrestre.

Es importante destacar que, hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte de alguna autoridad científica que confirme o desmienta aquello que fue captado en el impactante video la madrugada de este 12 de febrero, por lo que el debate continúa entre los creyentes.

¿Qué dicen las autoridades?

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial de autoridades científicas autoridades científicas que confirme qué fue exactamente lo captado en el video, por lo que el debate continúa en redes sociales y comunidades interesadas en fenómenos aéreos inexplicados. Mientras tanto, el video sigue acumulando comentarios entre quienes creen que podría tratarse de una simple manifestación natural y los que mantienen la hipótesis de un objeto no identificado.