¡Impactante video! ¿Fenómeno paranormal? Captan carritos de súper que se mueven sin explicación

Un corto y misterioso video ha comenzado a circular dentro de la conversación digital después de que presuntamente quedara captado en video el movimiento inusual de un grupo de carritos de supermercado, movimiento que, de acuerdo con lo señalado, no tiene explicación. El impactante momento no ha pasado desapercibido y ha comenzado a polarizar la conversación entre quienes creen en lo personal y aquellos escépticos.

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¿Fenómeno paranormal o explicación científica?

Dentro del video se puede observar cómo los carritos parecen desplazarse y moverse sin ninguna intervención humana, lo que ha despertado la curiosidad de internautas. Algunos internautas sugieren que podría tratarse de corriente de aire o una simple inclinación del suelo.

Por otro lado, los creyentes de los paranoia consideran que el movimiento podría estar relacionado con actividad paranormal, lo que ha incrementado la conversación sobre supuestos actos inexplicables captados en cámara.

El video divide opiniones en redes sociales

Se debe señalar que hasta ahora no se sabe ninguna versión oficial sobre lo ocurrido dentro del video. No obstante, internautas señalan que se podría tratar de un metraje captado dentro de algún supermercado de México, supuestamente por algún guardia de seguridad.

El fenómeno paranormal en México

Dentro de la cultura popular mexicana y lo paranormal, los supermercados no están exentos de historias que alimentan el imaginario colectivo de las personas. Pues es común escuchar historias que aseguran que, por las noches, cuando estos almacenes están de vacaciones, se pueden escuchar risas, pasos y hasta percibir una presencia inquietante.

A pesar de que estos espacios están fuertemente asociados a fenómenos paranormalesfenómenos paranormales, las historias suelen carecer de pruebas, lo que solo aumenta las especulaciones sobre si en verdad existe o no un universo paranormal.