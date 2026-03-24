¿Exorcismo real? Video grabado en iglesia de Los Altos de Jalisco provoca escalofríos

Un breve video que recientemente circula en redes sociales ha causado un gran revuelo entre los creyentes y escépticos del mundo paranormal, pues dentro del clip se puede observar una iglesia de los Altos de Jalisco a plena luz del día. No obstante, lo aterrador son los inquietantes gritos que supuestamente provienen de dentro del recinto religioso debido a un exorcismo.

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¿Qué se escucha en la iglesia de los altos de Jalisco?

Dentro de la grabación se pueden percibir sonidos intensos, lamentos y gritos, lo que para algunos internautas se trata de un exorcismo en proceso. Es importante señalar que hasta ahora no existe confirmación oficial sobre lo ocurrido, situación por la cual la curiosidad de los internautas se ha polarizado entre quienes aseguran que se trata de un evento paranormal, los que sospechan que no es más que un video editado y entre aquellos que aseguran que el trasfondo podría ser más oscuro de lo que se podría pensar.

El contexto de los exorcismos en la actualidad

Dentro del mundo de lo paranormal y lo religioso, los rituales de exorcismo forman parte de ciertas tradiciones religiosas, las cuales suelen llevarse bajo protocolos estrictos. No obstante, este tipo de prácticas en muy rara ocasión se hacen de manera pública, pues a pesar de que la Iglesia católica reconoce su existencia, no se habla abiertamente del tema.

Redes sociales alimentan la especulación

El corto video compartido por redes sociales sigue dando de qué hablar, abriendo la conversación y el debate sobre lo que realmente está sucediendo en las imágenes. Es importante señalar que, hasta el momento, no existe ninguna información oficial que confirme lo que sucedió dentro del recinto religioso, lo que solo alimenta la especulación y la curiosidad de los internautas.