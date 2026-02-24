¡DE IMPACTO! Pobladores capturan a supuesta bruja y graban el momento en el que quería transformarse

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video en donde residentes de Catemaco, Veracruz afirman haber capturado a una supuesta bruja, quien ya adentro de la jaula intentaba transformarse. En esta evidencia se ve un tipo de ave gigante, mientras la persona está grabando, este ser intenta abrir sus alas, pero sin éxito; por otro lado, en los comentarios se puede leer que dicho multimedia está creado con Inteligencia Artificial, juzgue usted mismo.

¿Por qué las brujas se ven como bolas de fuego?

Seguramente has escuchado a tus abuelos o familiares más grandes decir que, las brujas se manifestaban como bolas de fuego, esto si es que dichos parientes nacieron, vivieron o provienen de algún estado o localidad llena de cerros, montañas o simplemente el campo mismo.

De acuerdo con algunas leyendas del campo, los habitantes aseguran ver bolas de fuego en la noche, específicamente cuando es luna llena. En este sentido, los creyentes prefieren cerrar las ventanas y puertas para evitar que, dichos objetivos ardientes entren a sus casas, ya que son supuestas brujas. Las madres colocan tijeras en forma de cruz debajo de la almohada de sus hijos que están recién nacidos.

Las bolas de fuego en el cerro de Iztapalapa

Por otro lado, estas bolas de fuego no sólo se han visto en campos y montañas, en el 2025 aquí en la Ciudad de México se dieron este tipo de avistamientos en la delegación Iztapalapa. A través de redes sociales se hicieron virales unos videos donde se apreciaban esferas de color rojo, azul e incluso verde; por lo que muchos usuarios comenzaron a decir que eran brujas, un hecho que ya se había visto en el Cerro de la Teresona en el estado de Toluca.

Regresando a las esferas que se dieron en el Cerro de la Estrella que también es conocida como la Cueva del Diablo en Iztapalapa, existen hasta 12 posibles teorías sobre por qué se ven estos sucesos. De acuerdo con la revista Nature en una publicación de 1996, se puede leer que, estas luces son nudos electromagnéticos que se generan por rayos-

Por otro lado, los investigadores José Luis Trueba y Antonio Fernández Granada, quienes laboran para la Universidad Complutense de Madrid, describen estas luces como aire ionizado, el cual se forma cuando se da una tormenta eléctrica.