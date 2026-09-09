Yair regresa a México y un reencuentro inesperado con su familia cambia todo. | Rutas de la Vida: “El pasado siempre vuelve”

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Nataly parece que por fin ha encontrado el amor. Sin embargo, esto ha traído conflictos familiares. Por si fuera poco, el tiempo se le está acabando.
Los Granjeros se fueron con todo contra sus nominados en La Asamblea y revelaron cosas fuertes que podrían complicar la convivencia dentro de La Granja VIP.
Durante La Asamblea de La Granja VIP se reveló que el público votaría y podría elegir al Granjero o Granjera que mejor se defendiera en el cara a cara.