Exatlón México | Programa Completo del 9 de septiembre del 2026 | ¡La Batalla por la Supervivencia!
Observa el programa completo del 9 de septiembre de Exatlón México, donde veremos los intensos circuitos, la salida inesperada de una atleta y la victoria
El programa completo del 9 de septiembre de Exatlón México trajo importantes noticias como la victoria de la medalla, el premio al ganar la Batalla Colosal, la salida inesperada de alguien y la llegada de varios atletas para la Batalla por la Supervivencia. No te pierdas todo lo que pasó y revive cada minuto.