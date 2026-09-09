¡A disfrutar lo ganado! El Equipo Azul se va a disfrutar el premio de la Batalla Colosal de Exatlón México
¡Un buen chapuzón! Tras su gran victoria en Exatlón México Décima Temporada, todo el Equipo Azul se va al mejor parque acuático del Caribe. Esto pasó
¡Una gran tarde de diversión! El Equipo Azul disfruta de una gran tarde en un parque acuático del Caribe, una recompensa que la obtuvo por su victoria en la Batalla Colosal. Todos se lanzan en los múltiples toboganes, relajándose para el siguiente encuentro en Exatlón México.