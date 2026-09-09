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Exatlón México 2024
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La primera Batalla por la Supervivencia en la semana comienza en Exatlón México: hay riesgo de eliminación

¿Qué pasó? Revive la Batalla por la Supervivencia, en la tercera semana de Exatlón México, deben tener cuidado para no caer en la eliminación del domingo

Los equipos mostraron lo mejor durante todo el circuito, haciendo lo posible por ser los más fuertes, deben tener cuidado para no estar en riesgo de eliminación. Descubre qué fue lo que pasó en el circuito más complejo de Exatlón México Décima Temporada

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