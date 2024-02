Quererte Así | Capítulo 93 | La maldad de Emilia

Marisela le confiesa a Gustavo que terminó con la vida de Nacho, el hombre que tanto la atormentaba; él no lo puede creer pues nunca se imaginó que ella fuera capaz de hacer algo así. Genaro quiere que Daniel consuma drogas, ¿será que él acepte hacerlo? Adalina le miente a Rafael sobre el paradero de Paulina. Gabriela termina a Gil, pues aunque sabe que lo quiere mucho, dice que “de amor no se vive” y requiere dinero. Amílcar quiere estar en la cama de nuevo con Carmela, pero ella lo rechaza. Daniel es encarcelado porque el video que tiene con Marisela fue publicado. Emilia le cuenta a Gustavo lo que sucedió con Paulina, pero le exige que no le avise a Rafael.