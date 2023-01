Quiéreme Tonto | Capítulo 12 | El amigo secreto de los niños.

En el capítulo 12 de Quiéreme Tonto: un misterioso hombre se llevó a uno de los niños de la casa hogar. El niño estuvo conversando con el hombre y de la desconfianza pasó a la amistad, pues el hombre le dio dinero al niño para que Julieta compre comida y alimente a los demás niños de la casa hogar, ¿quién será dicho hombre y por qué los habrá ayudado? Julieta quiere saber de dónde sacó tanto dinero el niño, pues piensa que lo robó, pero él no puede decirle nada porque se lo prometió a su nuevo amigo. Paulina ideó un plan nuevo para hacer que Guillermo piense que Julieta prefirió quedarse con Juan Diego, pero a pesar de que el plan sirvió, Guillermo y Julieta no desconfían el uno del otro y al menos siguen siendo amigos, aunque es claro que Juan Diego no es el hombre quien Julieta ama.



