Quiéreme Tonto | Capítulo 28 | El amor es primero.

En el capítulo 28 de Quiéreme Tonto: Guillermo y Julieta pelean porque él piensa que no es sincera, le ha estado ocultando muchas cosas, que ha cambiado mucho desde que se convirtió en directora de la empresa, ella le dice que va a cumplir con lo que le prometió a su padre, pero no quiere poner en riesgo su amor, no lo quiere perder, por ello Guillermo, le pide que para que estén bien tiene que ser sincera. Julieta acepta, pero le cuenta solo algunas cosas, así que Guillermo le confiesa que hasta que resuelva todos los problemas que tiene lo busque, que él la estará esperando para que puedan cumplir todos los planes que tienen juntos. Mientras que María le dice a Antonio que se siente culpable y cree que están peleando por su culpa, pero Antonio le comenta que ella no tiene nada que ver porque sus problemas son más complicados porque podrían ser a causa del consorcio o quizá porque cuando llegó Nallely a la mansión ella dijo que era la única heredera de Don Victorio y junto con Ximena las dos sacaron a Julieta de su propia casa.

Por otro lado, Victorio le dice a David, que quiere que le demuestre que puede ser su sucesor, que juegue limpio, pero David, le responde que eso es imposible porque él lo educo para que no confiara en nadie, para traicionar, además le va a demostrar que cometió un gran error a elegir a Julieta antes que a él.

¡Revive los capítulos completos de Quiéreme Tonto!