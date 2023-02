Quiéreme Tonto | Capítulo 36 | Julieta se va del consorcio.

En el capítulo 36 de Quiéreme Tonto: Julieta y Guillermo se reconcilian, después Asunción la va a buscar para poder platicar de las cosas que hacen falta para la casa hogar, Guillermo le menciona que no se deben de preocupar por los recursos que necesiten, que él se encarga de los gastos.

Victorio le pregunta a Rodolfo por su hija, así que al mencionarle que no llego a dormir le pide que le llame por teléfono inmediatamente, que le diga que la espera en el consorcio, igual le pide que le diga a David. Cuando se encuentran en la oficina, Julieta les menciona que deja todo en sus manos, lo único que les pide es que se respeten los salarios y las prestaciones para los trabajadores.

María le dice a Guillermo que la operación de Jaimito fue un éxito, que van a regresar a México, además que Jaimito está muy emocionado porque él le prometió que ya no regresaría a la casa hogar, que le tendría una sorpresa a su regreso. Al colgar su papá le dice que por qué no le dijo la verdad, que hay alguien que lo quiere adoptar, para que ya estén preparados y sepan de qué se trata la sorpresa.

Magdalena le dice a Juan Diego que no se preocupe por Nallely, que ella va a ir al hospital, para que él regrese a trabajar, pero Engracia y Ximena la van a buscar para poder platicar de su situación, pero el doctor les menciona que Lázaro está en el hospital, se está recuperando porque le donó un riñón a su hija.

