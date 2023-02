Quiéreme Tonto | Capítulo 26 | La huelga de transportistas.

En el capítulo 26 de Quiéreme Tonto: Julieta asiste a la huelga de transportistas para mencionarles que quiere conocer a cada uno de los trabajadores, saber qué es lo que piden para el consorcio Dorelli porque ellos son una parte importante de la empresa, quiere trabajar con ellos mano a mano y les hace la mención que no les conviene ir a la huelga. Así es como cada uno de los trabajadores le comienza a decir los problemas o dificultades que tienen en la empresa. De repente llega Tiburcio, un trabajador de David, a decirle que él no le cree nada, que todo lo que está diciendo son mentiras, comienza a aventar las mesas, pero llega Guillermo a detenerlo y le dice a Julieta que su cara se le hace conocida, que en algún lugar lo ha visto.

Mientras que por una llamada le informan a David y a Lázaro que Julieta ya se encuentra en el sitio hablando con los empleados, los está convenciendo para que no realicen la huelga, por ello Lázaro manda a los líderes sindicales para que la detengan a como dé lugar.

¡Revive los capítulos completos de Quiéreme Tonto!