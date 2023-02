Quiéreme Tonto | Capítulo 35 | La venganza de Lázaro Cruz.

En el capítulo 35 de Quiéreme Tonto: Lázaro le hace una llamada a Don Victorio desde la cárcel para decirle que va a comenzar su venganza, al colgar se pone nervioso, pero quiere cerciorarse que sigue encerrado, así que de inmediato le pide a Rodolfo que lo lleve al consorcio porque cree que lo quiere agarrar desprevenido. Posteriormente, Victorio va a buscar a Guillermo para pedirle que trabaje para él, pero Guillermo se niega y lo corre de su oficina.

Juan Diego le dice a su mamá que quiere apoyar a su hermana Nallely porque él sabe muy bien lo que es tener un padre, pero que no este cuando más lo necesita.

Mientras que Julieta le pide a Antonio que la ayude a limpiar el corporativo para que así ella pueda empezar su propia vida, lo único que le pide es que si descubre algo de David o su padre le avise de inmediato. Después Julieta le pide a David que la acompañe a su oficina porque tienen asuntos pendientes, lo que no sabe es que el licenciado Olvera lo estará esperando para poder arreglar su despido injustificado. Julieta le menciona al licenciado que alguien destruyo la computadora donde tenía guardada toda la investigación, pero que no hay nada de que preocuparse porque se pudo hacer un respaldo, solo que de nuevo descubren que volvieron a borrar toda la información.

Engracia y Ximena están en la casa de Lázaro escondiéndose de la policía, pero se disfrazan para salir porque necesitan comprar comida.

