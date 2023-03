Quiéreme Tonto | Capítulo 43 | Yo te diré la verdad.

En el capítulo 43 de Quiéreme Tonto: David va a buscar a un trabajador para pedirle el respaldo de toda la información del consorcio, pero él les menciona que el respaldo se lo entrego a Julieta, así que comienza a buscar por toda su casa para encontrar los discos.

Mientras que Magdalena va a busca a Lázaro, pero él le menciona que ya se enteró de que estuvo hablando con Antonio, que le quería tender una trampa, ella se sorprende, lo niega todo. Después Lázaro se la lleva, le menciona que van a platicar en un lugar seguro. Mientras que Antonio sigue buscándolo, le menciona a su jefe que tiene que aparecer en cualquier momento, está seguro de que lo va a regresar de nuevo a la cárcel.

Dimas va a buscar a Victorio para decirle que ya se enteró de que él obligó a Guillermo para que defendiera a Julieta del consorcio, además le menciona que ahora solo tiene que responderle unas preguntas muy importantes para que Julieta pueda salir de la cárcel, Victorio se sorprende de la noticia porque David le mintió. Además, le menciona que hay otra fundación con el mismo nombre de la casa hogar, que es ahí donde se derivó todo el dinero del consorcio, pero Victorio no sabe nada, incluso le dice que ese dinero no se puede tocar porque no es suyo, que ahora los dueños del dinero lo quieren de regreso.

Julieta le marca a Miguel para decirle que quiere que saque a Guillermo del caso, ya no confía en él, ahora está con Juan Diego, además le consiguió otro abogado que la va a representar. ¡No te pierdas los últimos capítulos!

¡Revive los capítulos completos de Quiéreme Tonto!