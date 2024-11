¡No te pierdas a Rosario Tijeras por a más!

Sin duda, Rosario Tijeras es una serie de drama criminal que ha dejado una huella imborrable en las mentes de los mexicanos. Con una trama que atrapa desde el primer momento y una evolución constante de sus personajes, la historia de Rosario regresa para mantenernos al borde de nuestros asientos. Muy pronto podrás revivir esta increíble serie a través de a más.

¿De qué trata Rosario Tijeras?

Rosario Tijeras está basada en la novela homónima del escritor colombiano Jorge Franco. La serie, protagonizada por la actriz Bárbara de Regil , nos presenta la vida de María del Rosario López Ramos, una joven que crece en los barrios bajos de México. A lo largo de su vida, Rosario se ve obligada a adaptarse a la violencia y la pobreza, convirtiéndose en una sicaria para poder sobrevivir.

La trama profundiza en cómo la cruel realidad del entorno de Rosario la lleva a ganarse el temido apodo de “Rosario Tijeras”, debido a su habilidad para atacar con este mortal instrumento. Sin embargo, la historia no se limita solo a la acción y el crimen. También explora el complicado romance de Rosario con dos hombres, Antonio Betancourt y Emilio Echegaray, quienes lucharán por ganar su corazón. Estos amores y desamores se entrelazan con las difíciles decisiones que Rosario debe tomar en su día a día.

¿Dónde y cuándo ver Rosario Tijeras?

Si eres de los que no pueden esperar para revivir cada uno de los intensos momentos de Rosario, no te preocupes, pues a partir del 25 de noviembre, podrás seguir la serie de lunes a viernes a las 10:30 p.m. por la señal de a más. No te pierdas la caótica y dramática historia de una mujer que lucha por sobrevivir en un mundo donde la violencia y el amor se entrelazan de manera impredecible.