A Cada Quien Su Santo | Ver para creer

A pesar de su enfermedad, Teresa no pierde la fe, pero no quiere decirle a Antonio sobre la situación, ya que están atravesando una etapa económica difícil. Antonio recurre a su papá para que lo ayude con sus problemas y le suplica que le preste dinero, pero él le da la espalda y lo corre, así que ante el difícil momento Antonio decide hacerse pasar por Enrique, su padre y robarle algunas pertenencias para poder pagar la cirugía de su esposa. Teresa se encomiendo a Santa Lucía para que su procedimiento salga de lo mejor, pero lamentablemente se cancela la operación ya que Antonio no llevó el dinero, puesto que su papá notó que quería robar sus cosas. ¿Cómo intercederá Santa Lucía en la situación de Teresa?