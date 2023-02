Tengo Todo Excepto A Ti | Capítulo 22 | Benicio pelea con Carlos.

En este capítulo suceden eventos inesperados, ¡no te lo puedes perder!

De entrada, mira como avanza el romance entre Jackie y Antonio, ambos comienzan a tener sentimientos el uno por el otro. Ella necesita que Antonio le demuestre que realmente quiere estar con ella, porque para besos, cualquiera.

Además, Carlos se va a divorciar de su esposa, pero Becky se siente culpable porque piensa que ella provocó todo.

Igualmente, mira el encuentro entre Carlos y Becky, se besan apasionadamente, pero ella le dice que no puede estar a su lado porque no puede divorciarse de su esposo. También le menciona que no puede decirle los motivos por los que no puede dejar a su esposo, pues es un secreto. ¡Impresionante!

Por otro lado, vemos a Sthepie recuperada de la resaca de la noche anterior, pero recordemos que durmió en casa de Guillermo, él la besa, pero después hace una cita con su mamá para ir a comer. Esto enfurece demasiado a Sthepie. ¡Mira lo que le dice a su madre!

Entre otros temas, el día de Carlos fue muy cansado, pero su hijo llega con una noticia que lo alegrará. Entérate sobre lo que le dice.

Además, sucede un escándalo en la oficina, Úrsula y Ámbar se agarran de los cabellos por Benicio.

Al final surge un conflicto entre Carlos y Benicio porque le dice sus verdades a Carlos y es que él sabe sobre su amorío que tiene con Becky. Posteriormente, hacen una cita para hablar sobre el tema.

Esto y más podrás verlo en este capítulo, ¡no te lo puedes perder! Quédate en a+ y disfruta de esta intrigante novela.