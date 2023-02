Tengo Todo Excepto A Ti | Capítulo 33 | La familia se desmorona.

Jackie y Benicio saben que su padre ya no tiene solución, lo violento que se está comportando con ellos es algo fuera de lo común, y Jackie tendrá que aceptar casarse con otro hombre para que Ernesto pueda y decida dejar en paz a Antonio, o si no tendrá que prepararse para acudir a su funeral. Victoria hace acto de presencia entre la pelea de los Blaquier y Benicio vuelve a sospechar sobre esa “verdad” que nadie le quiere confesar. Tony se mete en problemas en la cárcel y termina malherido por una riña, algo que lo pondrá en peligro de muerte. Y Orlando por fin consigue reunirse con Becky, pero no sabrán que tienen ojos que los persiguen y tal vez ese será el inicio de todo el fin.