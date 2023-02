Tengo Todo Excepto A Ti | Capítulo 35 | Orlando en peligro.

Orlando y Becky están destrozados por la forma en la que las cosas salieron a la luz, pero no son los únicos que están desconcertados por todo, en primer lugar Ernesto llega para confrontarlos y en un arranque de ira amenaza la vida de Orlando, pues ya tiene entre manos un plan para que alguien lo asesine. Por otro lado, Benicio se entera de la peor forma que no es hijo de Ernesto, y decide abandonar su hogar para correr con Mayte en búsqueda de consuelo. Jackie intenta darle una oportunidad a su mamá y hará lo posible para que ella y Benicio se perdonen por todos los errores pasados, pero su corazón estará tan roto por lo que pasó con Antonio que tal vez no logre salir sana y salva de todo ese embrollo. Y la obsesión de Nicole no tiene límites, pues decidirá acudir a la brujería para que por fin su amor con Tony pueda dar frutos.