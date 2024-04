Tío Alberto | Capítulo 35 | Marcela es una interesada

Eduardo habla “tranquilamente” con Marcela, le saca el tema del dinero y le dice que él nunca le podrá dar todo lo que su tío le da, pero a Marcela no le importa eso. Alberto habla con Maruja, ella le reclama por querer andar con una mujer como Marcela, pero él se molesta y le dice que no debe importarle. Rosario no deja de sacar la mayor información que puede sobre Marcela, aunque Eduardo ya le dijo que no quiere estar con ella, no entiende. Alina tampoco está de acuerdo con que Alberto esté con Marcela, se lo hace saber pero de igual manera él no le hace caso. La tensión sexual que hay entre Alina y Pedro es inevitable y clara, cada que se encuentran en la oficina no pueden evitar sentirla.