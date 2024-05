Tío Alberto | Capítulo 37 | He perdido a Alina

Enrique llega a la oficina de Pedro para armarle bronca porque ya está con Alina, Pedro lo corre pero no sin antes amenazarlo. Enrique está furioso, no puede evitar los celos incontrolables que siente y acude a la oficina de Alina para también reclamarle. Alberto habla con Enrique y le hace ver que ya perdió a Alina y tiene que comprenderlo. Rosario le confiesa a Pedro que ella fue la que le dijo todo a Enrique. Eduardo le mete ideas malas a la cabeza de Alberto, pues claramante quiere recuperar a Marcela. Eduardo habla con Marcela, quien no puede dejar de pensar en Alberto. Enrique se pierde en el alcohol después de el altercado con Pedro y Alina.