Todo por Amor | Capítulo 155 | ¿El fin de Mariano?

Lucía decide no irse en el avión con Javier, pues sabe todos los riesgos que corre estando con él; Javier no puede creerlo pero tiene que escapar antes de que pase más tiempo. Manuel ha echado patas arriba la casa de Lucía buscando pruebas que puedan ayudar a encerrar a Javier, ella está muy molesta. Regina le asegura a Regina que Sergio se hará cargo del hijo que está esperando María. Camilo le asegura a Sergio que él no trató de acabar con la vida de su padre, pero Sergio no cree nada. Carmen está sorprendida de todo lo que está pasando, Gonzalo trata de tranquilizarla. Sergio acude a la casa de Mariano para amenazarlo de muerte, lleva una pistola pero no se atreve a hacer algo más. Manuel está desesperado porque Lucía no le hace caso al grado de querer renunciar a su cargo como policía, pero su compañero lo hace recapacitar. Lucía está destrozada por lo que está pasando en su vida.