Todo Por Amor | Capítulo 223 | Mariano está libre

Ahora que Mariano salió de la cárcel, una nueva patrulla llega a casa de Lucía para protegerla. Javier está viendo qué puede hacer para dañar a Mariano, quiere que pague todo lo que ha hecho. Manuel también está preocupado por el regreso de Mariano a las calles, sabe lo que implica el que esté de nuevo en libertad. Enrique quiere terminar con la vida de Mariano, pero Raquel le hace ver que eso no cambiará nada y solo él saldrá afectado. Mercedes no deja la obsesión que tiene con Gonzalo, ahora que es su cumpleaños quiere festejar con él nada más. Ernesto acude a casa de Mariano con un arma, pero no tiene el valor de acabar con su vida.