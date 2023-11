Todo por Amor | Capítulo 113 | Una boda clandestina

Francisco le comenta a Sergio que su mamá se casó con Gonzalo y además que se mudara a su casa, lo cual hace que Francisco estalle, no está dispuesto a aceptar las decisiones de su mamá. Enrique le pide disculpas a Raquel por no haber creído en ella y pensar que ella se había acostado con su hijo Francisco. Carmen intenta acercarse a María para poder solucionar la situación Gonzalo y fortalecer su relación familiar, pero ella se pone difícil y no quiere abrir su corazón con ella.

