Todo por Amor | Capítulo 126 | Francisco no quiere vivir

Gonzalo enfrenta a Enrique para defender a Francisco, intenta convencerlo de que el problema entre ellos es muy grave, pues son padre e hijo peleando por la misma mujer. Francisco le dice a su papá que desea morir, porque cada vez que él lo ve con Raquel siente que no puede más, pues la sigue amando a pesar de todo, mientras todos fingen ante Carmen que no está pasando nada, ya que saben que se encuentra muy mal por la situación que vive por la separación de Toñito. Javier está indeciso en cuestión de sus negocios, siente que las cosas no resultan como él las planea y no quiere que involucren a menores de edad en su trabajo.

