Todo por Amor | Capítulo 131 | Todos tienen un precio

Enrique no quiere que el abogado de Gonzalo siga defendiendo a Sergio, pues piensa que no están interesados en que su hijo salga de la cárcel, así que Gonzalo cede, pide que despidan al abogado y busquen otro. Carmen por fin logra ver a su hijo y él la cuestiona sobre sí Javier lo está ayudando desde afuera, mientras sigue diciendo que es totalmente inocente de todo. Franciso sabe que su hermano es culpable del robo de autos y le exige a Camilo que se entregue a las autoridades, ya que no quiere ver sufriendo más a su mamá por seguir creyendo en la inocencia de Sergio.

