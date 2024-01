Todo por amor | Capítulo 152 | Vivir la vida sin rumbo

Francisco ya no quiere trabajar en el taller de su papá, se justifica con su papá porque no quiere manejar tanto dinero, pero en realidad tiene miedo de que la policía sepa que hay un negocio sucio detrás del negocio de Enrique. Sergio no pierde la esperanza de poder recuperar a María y a su hijo, se queda toda la noche afuera del departamento de ella, Gonzalo lo encuentra por la mañana y a pesar de todo, decide ayudarlo. Ahora que Lucía se quitó la venda de los ojos, toma la decisión de dejar a su esposo, Mina se queda para apoyarla y parece que su hermandad está de vuelta.

¡Ve aquí los capítulos completos de Todo por Amor!