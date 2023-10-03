Autenticando...
  • Cerrar Sesión
a mas nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Todo por Amor | Capítulo 72 | Javier está dispuesto a ganar

Javier le dio un ultimátum a Sergio, pues va a casarse sí o sí con Lucía, aunque él no quiera y lo amenazó con quitarlo del camino, así como a Miguel.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Sergio estuvo a punto de decirles a sus papás a lo que se dedica Javier, pero no lo hizo y lo amenazó, pues sabe que no quiere que esté con Lucía, pero eso no lo va a parar. Miguel fue a buscar a Lucía y quería que regresara con él a la fuerza, pero Javier le dio una lección. Martha se rebeló contra su esposo, pues está harta de sus maltratos y lo denunció.

¡Ve aquí los capítulos completos de Todo por Amor!

Tags relacionados
Novelas mexicanas completas
Novelas

Más de a más +